أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية، ووصولها للمرة الأولى في تاريخها للفئة من 301 - 400 على مستوى العالم في تصنيف شنجهاي الصيني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز غير مسبوق ولم يحدث في تاريخ جامعة القاهرة الممتد لأكثر من 100 سنة منذ تأسيسها.

يذكر أن جامعة القاهرة حققت خلال العامين الماضيين تقدمًا غير مسبوق في عدة تصنيفات دولية، ففي تصنيف شنجهاي الصيني دخلت الجامعة لأول مرة في تاريخها في الفئة من 301 - 400 جامعة على مستوى العالم، كما تقدمت الجامعة في التصنيف الإنجليزي QS للتخصصات في عدد من التخصصات بنسبة 110% واقتربت من سقف الـ100 الأولى على مستوى العالم في العلوم والصيدلية.

وتقدمت جامعة القاهرة الترتيب الأول مصريًّا في التصنيف الإسباني للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019، وقفزت عالميًّا بتطور 176 مركزًا دفعة واحدة في ستة أشهر، وبنسبة ارتفاع مقدارها 20%، وجاءت في صدارة الجامعات المصرية في تصنيف CWUR لعام 2018، واحتلت المرتبة 452 من بين أكثر من 1000 جامعة على مستوى العالم.

وتصدرت الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني SCIMAGO، كما تصدرت في التصنيف الهولندي "ليدن Leiden"، واحتلت المركز 341 عالميا، ونشرت 7406 بحثا دوليا، منهم 5749 بحثا بالمشاركة مع الجامعات العالمية، و217 بحثا بالمشاركة مع الصناعة، و194 بحثا متميزا ضمن أفضل 10% من المجلات العالمية، محتلة المركز 341 عالميًا.