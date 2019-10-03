وزير التعليم العالي في ضيافة مساء دي ام سي

أثنى وزير التعليم العالي على الشباب المصري الجامعي الذي يعمل بالخارج، مضيفًا: "الدول العربية قامت على أكتاف الخريجين المصريين".

وأكد الوزير خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الاقتصاد المصري يعتمد في جزء كبير منه على تحويلات المصريين في الخارج.

وأوضح أن عددا كبيرا من المصريين خريجي الجامعات يعملون في دول العالم، مشيرًا إلى أنهم يسعون لتخريج شاب مؤهل للعمل في السوق العالمية، مشددًا على تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة أن تكون شهادة الخريج المصري معتمدة في الخارج.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تسعى لتطبيق التصنيفات والاعتماد الدولي للبرامج الداخلية وافتتاح فروع للجامعات والمؤسسات العالمية في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.