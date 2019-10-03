قال لويس عدلي مدير إدارة تموين منطقة عين شمس إنّه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأحقية الدعم للمواطنين من محدودي الدخل المحذوفين من البطاقات التموينية الذكية، سيعاد الدعم للمواطنين المتضررين.

وأضاف عدلي خلال لقاء مع برنامج "كلام مسؤول" على إذاعة البرنامج العام، أنّ الأفراد المستهدفين بالحذف من البطاقة التموينية هم من يمتلكون سيارات أحدث موديل أو أكثر من سيارة، وأصحاب استهلاك الكهرباء العالية واستهلاك فاتورة المحمول العالية، مع المحافظة على باقي أفراد الأسرة.

وتابع عدلي أنّ كل محافظة تصرف الخبز والمواد التموينية المدعمة من حصتها، وهناك إجراءات للتعديل بماكينة الصرف وعلى الكمبيوتر لصرف التموين من أي مكان على مستوى الجمهورية، وفي نهاية هذا الأسبوع يصدر منشور رسمي بآخر التعليمات لصالح المواطن.