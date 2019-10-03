طقس الجمعة حار على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وأوضح الخبراء عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 34

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 20 32

الإسكندرية 20 32

بلطيم 19 32

مطروح 21 31

السلوم 20 32

سيوة 21 35

بورسعيد 24 29

دمياط 23 29

الزقازيق 21 34

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 19 30

رفح 19 30

رأس سدر 22 35

نخل 12 33

نويبع 21 33

طابا 22 31

كاترين 14 33

الطور 23 35

شرم الشيخ 24 35

الغردقة 23 35

مرسى علم 24 31

الفيوم 19 34

بني سويف 19 34

المنيا 19 35

أسيوط 21 35

سوهاج 21 35

قنا 21 37

الأقصر 23 38

أسوان 24 40

أبوسمبل 24 38

الوادي الجديد 20 39

شلاتين 24 35

أبو رماد 24 35

حلايب 26 32

رأس حدربة 26 31

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 39

المدينة 27 42

الرياض 28 42

المنامة 31 38

أبوظبي 30 38

الدوحة 30 37

الكويت 25 42

دمشق 10 30

بيروت 24 28

عمان 15 31

القدس 15 27

غزة 18 30

بغداد 19 36

مسقط 29 33

صنعاء 12 25

الخرطوم 26 35

طرابلس 19 26

تونس 16 27

الجزائر 16 25

الرباط 14 25

نواكشوط 24 32