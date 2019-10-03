أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز للمواطنين، لوجود عطل في شبكة البطاقات التموينية الخاصة بتوزيع الخبز، موضحة أنه في حالة تعذر الصرف بالبطاقة الذكية، من خلال كشف ورقي وتسجيل رقم البطاقة التموينية وعدد الأرغفة، واعتماده من مكتب التموين بعد الصرف، ويسمح للمواطنين بترك البطاقة التموينية لدى المخبز دون تحمل المواطنين أو أصحاب المخابز أي مسؤولية خلال فترة العطل.

وأكدت الوزارة، في بيان منها، صرف حصة المخبز من الدقيق كاملة، خلال فترة توقف النظام، دون النظر لما جرى تسجيله من مبيعات على النظام، معتذرة لكل المواطنين وأصحاب المخابز، وأكدت اتخاذ اللازم من الناحية الفنية لإعادة النظام للعمل الطبيعي وفي هذه الفترة، مشيرة إلى زيادة ساعات العمل للمخابز حتى الثامنة مساء مع وجود بعض المخابز تعمل حتى الساعة الحادية عشر مساء.

وتناشد وزارة التموين المواطنين وأصحاب المخابز بالتعاون لحسن أداء الخدمة لحين إعادة الشبكة للعمل الطبيعي، مشيرة إلى أن الوزارة على تواصل مع وزارة الاتصالات والشركات العاملة في الاتصالات وكذلك الشركات العاملة في توزيع الخبز لحل المشكلة في أقرب وقت.