باشرت نيابة الفيوم الكلية، اليوم، التحقيق مع "ع. ش" وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في واقعة اتهامه بالرشوة، مع مدير بنك، بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، القبض عليهما بمكتبه في مديرية التموين بالفيوم.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، تمكنت صباح أمس من القبض عليهما في مكتب وكيل الوزارة، بتهمة الرشوة وجري التحفظ عليهما في مقر الهيئة بمدينة الفيوم، وترحيلهما إلى نيابة بندر الفيوم، للتحقيق معهما، ومن المنتظر أن تصدر النيابة قرارها عقب انتهاء التحقيقات الأولية.

وتحفظ أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، على أظرف ومستندات من داخل مكتب وكيل الوزارة بالفيوم.