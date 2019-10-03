أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو تنتظر وفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوعده الذي أطلقه عام 2018 بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال لافروف - في حوار مع وسائل إعلام عربية حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الخميس - "إن الأساس الوحيد الشرعي للاعبين الخارجيين على الأرض السورية، يمكن أن يقوم على دعوة السلطات الشرعية، أو استنادا إلى قرار بهذا الشأن من جانب مجلس الأمن".

وأعرب لافروف عن الأمل بأن تفي الولايات المتحدة بالوعد الذي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر2018، بسحب القوات الأمريكية من سوريا.