تجاوبت البورصة المصرية، سريعًا عقب قرار مجلس الوزراء المصري إعادة تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية.

واستهلت البورصة، تعاملات اليوم الخميس، بتراجع جميع المؤشرات حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وبلغ تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة -1.32%، وعقب إعلان قرار مجلس الوزراء المصري إعادة تسعير الغاز لتلك الأنشطة الصناعية بدقائق؛ ارتفعت أسهم شركات الحديد والأسمنت والألومنيوم، المدرجة بالبورصة المصرية مما استدعى مجلس إدارة البورصة إيقاف أسهم شركات شركات حديد عز، العز للسيراميك والبورسلين، العز الدخيلة للصلب، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الألومنيوم العربية، الحديد والصلب المصرية، العربية للأسمنت، مصر للألومنيوم، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة تجاوزت 5% بحسب القوانين المنظمة لعمل البورصة المصرية .

وانخفض معدل خسائر المؤشر الرئييسي "إيجي إكس 30" من (-1.32%) إلى (-1.14 %) قبل إغلاق السوق بدقائق.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن موافقة المجلس على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.