خبراء: "الغاز" سبب المشاكل التي تثيرها تركيا في المنطقة

فتحت الإعلامية ريهام إبراهيم خلال برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، ملف تدهور العلاقات التركية الدولية في ظل حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور بعض المتخصصين.

نوران عوضين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية قالت إن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشعبية حزبه بدأت تتراجع مدللة باستقالة شريكه ورئيس وزرائه السابق أحمد داود أوغلو، وحديث الأخير عن المشاكل التي حدثت بينه وبين أردوغان.

وأشارت عوضين أن أوغلو كان صديق أردوغان وأنه تحدث عن المشاكل التي حدثت بينهم ورؤية أردوغان بالاستحواذ على السلطة بدلًا من تشكيل حكومة ائتلافية.

محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن التركي أكد أن الموقف التركي هو الرغبة في تطويع القرار المصري مشيرًا أن تركيا تريد استخدام مصر في مواجهة اليونان وقبرص وأوربا بشكل عام في مسألة غاز البحر المتوسط مشيرًا إلى أن ياسين أقطاي مستشار أردوغان صرح بأن تركيا تستخدم الإخوان كورقة سياسية لخلق شعبية لها في الوطن العربي وأنها تأمل أن تصل هذه الجماعة للحكم لتخدم على مصالحها.

وأوضح حامد أن تركيا تنفق نصف ميزانيتها على الغاز والنفط وتعاونت ودعمت حكومة فايز السراج في ليبيا وأمدتها بالسلاح من أجل النفط والغاز في المقام الأول.

وشدد حامد أن أردوغان لا يسعى للإفراج عن المعتقلين ولا يمهه موت محمد مرسي العياط وأن مصلحتهم في الغاز فقط، وأنه توقع حدوث هذا الموقف في الأمم المتحدة اعتمادًا على فكرة المظلومية.