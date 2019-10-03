أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 173 شخصا على الأقل -بينهم 41 طفلا- منذ مطلع العام الجاري، جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة في مناطق عدة في سوريا، في تحد أفرزته الحرب ويهدد حياة ملايين السكان.

وقال المرصد حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الخميس، إن من بين الضحايا 44 مدنياً على الأقل - غالبيتهم من النساء - قُتلوا خلال حصاد موسم "الكمأة" في مناطق ريفية، كما خلفت الألغام والعبوات الناسفة عشرات المصابين -غالبيتهم نساء - وتفاوتت إصاباتهم بين حالات بتر وإصابات خطيرة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن 10.2 مليون سوري مهددون بالتعرض للخطر والإيذاء بسبب المواد المتفجرة التي خلفتها الحرب في البلاد.