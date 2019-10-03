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جامعة أسيوط تبحث مع السفارة البريطانية سبل تقديم منح دراسية للخريجين

جامعة أسيوط تبحث مع السفارة البريطانية سبل تقديم منح دراسية للخريجين

جامعة بنها تعقد حوار مجتمعي حول إنشاء الجامعة الأهلية في العبور

جامعة بنها تعقد حوار مجتمعي حول إنشاء الجامعة الأهلية في العبور

توزيع 8462 بطاقة تكافل وكرامة على المستحقين بالشرقية قريبا

توزيع 8462 بطاقة تكافل وكرامة على المستحقين بالشرقية قريبا

975 مليون جنيه قروضا لتمويل مشروعات للشباب في البحيرة

975 مليون جنيه قروضا لتمويل مشروعات للشباب في البحيرة

مجانا.. جابر نصار يهدي طلاب "حقوق القاهرة" كتاب العقود الإدارية

مجانا.. جابر نصار يهدي طلاب "حقوق القاهرة" كتاب العقود الإدارية

مروان حامد: لم أتوقع تخطي إيرادات "الفيل الأزرق 2" لـ100 مليون جنيه

مروان حامد: لم أتوقع تخطي إيرادات "الفيل الأزرق 2" لـ100 مليون جنيه

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