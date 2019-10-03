قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أنهت العديد من التسويات في أكثر من قطاع، تتعلق بمشكلات ترجع إلى سنوات طويلة، في قطاع البترول والغاز وغيره.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء قبل قليل، حيث يشهد تسوية ودية بين شركة النصر للتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بشأن مشروع هضبة المقطم، أنه جرى التوصل إلى عقود تسوية عادلة تضمن حق الدولة المصرية وتتيح للقطاع الخاص والمستثمرين الانطلاق في أعمالهم.

وتابع: "حريصون كل الحرص على تطبيق هذه الأمور في الفترة المقبلة بأسرع ما يمكن، كما أتاحنا مع وزير الإسكان حجم كبير من الأراضي لشركات قطاع الخاص في الفترة الماضية، الأسعار محددة والأراضي مطروحة ومعلنة وأي شركة تتقدم للحصول على أراضي تحصل عليها في إطار من الشراكة أو البيع".

وأردف أن الدولة المصرية تعمل في إطار مشروعات البنية الأساسية وتساهم في تنمية المدن وتوفير الخدمات الأساسية، كما تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المدن خلال الفترة السابقة، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على هذه الأمور.