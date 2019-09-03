أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي "ضياع" خاتم شعار الجمهورية من عيادة النصر بحلوان للتأمين الصحي.

ونشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، إعلان "العيادة" بفقد "خاتم شعار الجمهورية"، مع اعتباره ملغيا.