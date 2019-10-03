قتل 4 شرطيين في اعتداء بالسلاح الأبيض وقع داخل مقر الشرطة في باريس فيما عمدت قوات الأمن الى قتل المهاجم، حسب ما أفادت مصادر متطابقة، لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد صحافيون في فرانس برس، أن إجراءات أمنية مشددة فرضت حول المقر الواقع في قلب باريس التاريخي، كما وصلت سيارات إسعاف الى المكان.

وأرجأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير زيارته إلى تركيا كما كان مقرراً، وتوجه إلى المكان، وفق المصادر.

وقبيل الساعة 12 بتوقيت جرينتش، جرى بث رسالة إنذار عبر مكبرات الصوت في قصر العدل في باريس الواقع قبالة مقر الشرطة.

وقالت الرسالة "وقع اعتداء في مقر الشرطة والوضع تحت السيطرة"، ولكنّها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ المنطقة "لا تزال تحت المراقبة".