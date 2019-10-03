أعلنت مديرية الزراعة بكفر الشيخ برئاسة الدكتور حمدي جامع، عن تدوير 275 ألف و802 طن قش أرز بجميع قطاعات الزراعة بالمحافظة، حيث جرى كبس أكثر من 193382طن، وفرم 82420 طن، وتشوين 183679طن.

وقالت المديرية، في بيان لها، اليوم، إنه يتم شراء قش الأرز بـ50 جنيها للطن الواحد، فضلاً عن تحويل قش الأرز إلى سماد عضوي، وأعلاف للماشية بالمجان، حيث جرى تحديد 72موقعاً للتجميع وجمع 30966 طن، كما جرى عمل كومات سماد عضوي بواقع141 كومة، بإجمالي 512 طنا، وتحرير 17 محضرا تخص حرق مساحة 6.10 فدان.

ودعا وكيل الوزارة إلى توعية المواطنين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه بصناعة الأسمدة الزراعية لتحسين جودة التربة الزراعية، واستخدامه كأعلاف لتربية الماشية، بالإضافة غلى الاستفادة منه ماديا، كبديل للأعلاف والأسمدة التقليدية.

كما اعلنت المديرية عن حصاد 21500 فدان قطن على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة وكانت نسبة التفتيح 59 %.