الثلاثاء.. افتتاح معرض جماعي بعنوان "الأراجوز" في خان المغربي

يستعد خان المغربي بالزمالك، لتنظيم معرض فني تحت عنوان "الاراجوز"، والذي يضم مجموعة فنية مختارة من أعمال فنانين مصريين يتناولون "الأراجوز"، ومنها أعمال تصويرية ونحتية وخزفية، يوم الثلاثاء ٨ أكتوبر الساعة 7 مساءً، ويستمر المعرض حتى 31 أكتوبر.

ويشارك في المعرض الفنانون أمجد التهامي، محمد بنوي، مجدي نجيب، علياء الجريدي، طارق الشيخ، مروة حسين، نذير طنبولي، زكريا حافظ، راندا فخري، وضيف الشرف الفنان ممدوح عمار.

يشار إلى أنه جرى إدراج "الأراجوز" على قائمة التراث لمنظمة يونسكو ويعد هذا إنجازا للحفاظ على الموروثات الشعبية غير الملموسة ونصرا غاليا في ميدان حماية الهوية المصرية، وذلك بعد عامين من تسجيل فنون التحطيب بالقائمة ذاتها 2016 وسبقه إدراج السيرة الهلالية عام 2008 ليصبح فن "الأراجوز" هو الثالث بقائمة التراث بمنظمة يونسكو.