أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن بدء استقبال المدن الجامعية للطلاب المستجدين والقدامى من جميع المحافظات ومن محافظة المنيا، لافتًا إلى أن الجامعة خصصت ثلاثة أيام لتسكين الطلاب المستجدين والقدامى من جميع المحافظات ماعدا محافظة المنيا، اعتبارا من الخميس 3 أكتوبر وحتى السبت 5 أكتوبر الجاري.

وقال إن طلاب محافظة المنيا بالمراكز والقري سيتم تسكينهم، اعتبارًا من الاثنين وحتى الخميس 10 أكتوبر، كما تم تخصيص الأيام من الأحد حتى الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر للمتخلفين عن التسكين.

وكان في استقبال الطالبات المستجدات بمقر مدينتهم الجامعية فريق طلاب من أجل مصر، لتسهيل إجراءات التسكين، والترحيب بهم، مع توفير مكتب استعلامات دائم بمقر المدن، كما كان في استقبالهم الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، والدكتورة هناء عبد الحميد منسق عام الأنشطة الطلابية بمدينة الطالبات.

وأكد "عبد الرحمن" أن الجامعة وفرت كافة الخدمات بالمدن الجامعية، وراعت معايير الجودة والنظافة بداخلها لتوفير بيئة ملائمة ولائقة أمام الطلاب المغتربين تتيح لهم الاجتهاد في دراستهم وتسهيلًا عليهم لسد احتياجاتهم خلال فترة إقامتهم في مرحلتهم الدراسية، لافتًا إلى أن إجمالي المباني التي تخدم الطالبات المغتربات وصل إلى 11 مبنى موزعاً ما بين 6 مباني داخل الحرم الجامعي و5 مباني خارج الحرم بالأخصاص وبمدينة المنيا الجديدة، إلى جانب 6 مباني للطلاب بمدينة الإخصاص لتصل الطاقة الاستيعابية للمدن إلي أكثر من 6500 طالباً وطالبة.