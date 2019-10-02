وفد سياحي استرالي يزور المناطق الأثرية في المنيا

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة، استقبلت وفد سياحي استرالي لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد المحافظ أهمية القطاع السياحي في مصر، مشيرا إلى السعي الدائم لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة.

وأوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، أن برنامج الوفد يشمل زيارة منطقة آثار تل العمارنة، مشيرا إلى أن المحافظة تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة مثل منطقة آثار الأشمونيين شمال غرب مركز ملوي، وأحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، ومنطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ "البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.