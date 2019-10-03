شاروبيم يطالب بتكثيف المشاركة المجتمعية لعلاج غير القادرين مجانا

شارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدلتا الذى يضم الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور يحي المشد رئيس الجامعة، والمهندس أسامه ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء بحضور عمداء الكليات.

وتفقد شاروبيم عددا من كليات الجامعة، شملت الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان، وعبر عن سعادته بما شاهده من تجهيزات تعليمية ومعامل تدريبية وأقسام طبية، وأكد على أن جامعة الدلتا ستكون ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم بفضل جهود القائمين عليها وتميز طلابها.

كما أكد محافظ الدقهلية، على أن تميز جامعة الدلتا وكل مؤسسة على أرض المحافظة هو إضافة للدقهلية، وتابع أن المحافظة تفتح أبوابها للجميع وتشجع كافة المؤسسات الخدمية والتنموية والتعليمية والتربوية للانطلاق في تقديم مزيد من الخدمات لأبناء المحافظة وغيرها.

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة تكثيف الجامعة لدورها في المشاركة المجتمعية وتوفير علاج للمواطنين غير القادرين في المنطقة بالمجان، وأضاف أن الدولة تدعم العملية التعليمية وتعطيها أولوية لتخريج أجيال متميزة قادرة على الإبداع والتطوير والتميز.

من جهته، قدم رئيس جامعة الشكر لمحافظ الدقهلية وقال إنه لولا جهوده التي أثبتت وعي ورؤية لتسوية المنازعات الممتدة منذ سنين طويلة ما وصلنا إلى هذه المرحلة من التعاون بين الطرفين .وأضاف "ربيع" أننا اليوم نضع حجر الأساس لعلاقة قوية بين جامعة الدلتا والمحافظة وسنقوم بتطوير قرية 56 بالحفير وسنطور بوابة مدخل الدقهلية من ناحية ميت غمر وسنقوم بتسيير قوافل طبية.