أعرب الفنان محمد هنيدي عن سعادته بردود الفعل، التي تلقاها عند عرض فيلم التحريك المصري "الفارس والأميرة"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم، قبل أيام.

وقال هنيدي، لـ "الوطن"، إنه سعد بردود فعل مشاهدي الفيلم في المهرجان، لأن آرائهم تعكس مستواه الجيد وجودته الفنية، مضيفا: "أعتقد أن هذا الفيلم سيدفع صناع السينما للاهتمام بنوعية أفلام الكرتون، التي لم تعد مقتصرة على اهتمامات الأطفال فحسب، بل باتت محل متابعة من مختلف الأعمار والأجيال المختلفة".

ويشارك في بطولة "الفارس والأميرة" بالأداء الصوتي كل من سمير غانم ودنيا سمير غانم ومدحت صالح وماجد الكدواني وعبدالرحمن أبوزهرة، وعبلة كامل والراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من تأليف بشير الديك.