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أمير كرارة يجسد بطولات شهيد الصاعقة أحمد المنسي في "الاختيار"

أمير كرارة يجسد بطولات شهيد الصاعقة أحمد المنسي في "الاختيار"

28 وحدة بيع ثابتة ومتحركة.. افتتاح مشروع شارع 306 للشباب بالدقي

28 وحدة بيع ثابتة ومتحركة.. افتتاح مشروع شارع 306 للشباب بالدقي

الرئيس السيسي يصدر قانون المحال العامة

الرئيس السيسي يصدر قانون المحال العامة

شاروبيم يطالب بتكثيف المشاركة المجتمعية لعلاج غير القادرين مجانا

شاروبيم يطالب بتكثيف المشاركة المجتمعية لعلاج غير القادرين مجانا

اعتماد 19 مليونا لرصف طرق بـ4 مدن في كفر الشيخ

اعتماد 19 مليونا لرصف طرق بـ4 مدن في كفر الشيخ

صور.. محافظة الغربية يشهد تنفذ مناورة لشفط مياه الأمطار في 8 أنفاق

صور.. محافظة الغربية يشهد تنفذ مناورة لشفط مياه الأمطار في 8 أنفاق

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"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

3 أرقام تشرح قرار خفض أسعار الغاز للمصانع: تراجعت بقيمة 2 دولار

3 أرقام تشرح قرار خفض أسعار الغاز للمصانع: تراجعت بقيمة 2 دولار

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

بعد خفض أسعار الغاز للصناعات.. توقعات بتراجع أسعار الحديد 425 جنيها

بعد خفض أسعار الغاز للصناعات.. توقعات بتراجع أسعار الحديد 425 جنيها

أستاذ قانون يكشف العقوبة المنتظرة لشاب غنى داخل مسجد ممسكا بالمصحف

أستاذ قانون يكشف العقوبة المنتظرة لشاب غنى داخل مسجد ممسكا بالمصحف

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