قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، في نادي السينما الأفريقية ليكون العرض الأول له في القاهرة قبل طرحه تجاريا، وذلك يوم الخميس المقبل، بحضور عدد من النقاد والسينمائيين، وفقا للبيان الصادر عن إدارة المهرجان.

وأكدت عزة الحسيني، مدير المهرجان، أن العرض غير ربحي وسيكون بدعوات خاصة من خلال إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وسيعرض بمركز الابداع الفني وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ويعقب الفيلم ندوة مع صناع الفيلم .

الفيلم مستوحى عن القصة القصيرة "النوم عند قدمي الجبل"، للكاتب السوداني المعروف حمور زيادة، وتدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد مُزمل في قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت في سن العشرين، فيعيش أيامه في خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر في حياته المصور السينمائي المتقدم في العمر "سليمان"، وتبدأ رحلة مزمل مع سليمان دون أن تفارقه مخاوفه من كابوس الموت القريب.

ويعتبر "ستموت في العشرين" هو سابع فيلم روائي بتاريخ السودان، وأول فيلم روائي طويل لمخرجه ومؤلفه السوداني أمجد أبو العلا، واشترك في تأليفه مع يوسف إبراهيم، وهو من بطولة مصطفى شحات، إسلام مبارك، محمود السراج، بونا خالد وطلال عفيفي، حصل الفيلم على جائزة أسد المستقبل بالدورة الـ 7 من مهرجان فينيسيا السينمائي، ونجمة الجونة الذهبية من الدورة الثالثة من مهرجان الجونة الذي اختتم فعالياته منذ أيام.