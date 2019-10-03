للقضاء على مشكلتي العشوائية والبطالة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، انطلقت مشروعات شارع 306 في محافظات مصر، حيث بدأت الدولة بإنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات تتسم بتصميم حضاري، واليوم يفتتح وزراء التنمية المحلية والزراعة والإنتاج الحربي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ورئيس جهاز المشروعات، مشروع شارع 306 بشارع وزارة الزراعة أمام المتحف الزراعي بحي الدقي، الذي يضم 28 وحدة ثابتة ومتحركة للشباب لبيع المأكولات والمشروبات.

ويسعى شارع 306 لأن يكون أكبر مشروع لتجميع مشروعات الشباب في الشرق الأوسطن من خلال تجميع إبداعات رواد الأعمال من الشباب، لتأسيس مشروعاتهم الخاصة في مجال الضيافة والوجبات السريعة وغيرها من النشاطات بما يساعد على توفير فرص عمل وتكوين مجمعات ترفيهية آمنة للعائلات والأفراد، حسب الموقع الرسمي للمشروع.

فروع 630 في القاهرة

أشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية سابقة بتصميم الموقع المعد على غرار مواقع وحدات الطعام بأوروبا، موضحا أن المحافظة تدعم كل مشروعات الشباب وأفكارهم المبدعة. أما فروع القاهرة:

- شيراتون شارع النصر

- مدينة نصر نادي السكة

- المعادي شارع 250 ميدان فيكتوريا

- ألماظة

شارع 306 في الغربية

يقام مشروع 306 في طنطا على مساحة 2640 مترًا، وبه 32 وحدة، و5% منها لأصحاب القدرات الخاصة، مبينا أنه تم اختيار الشباب إلكترونيا، ووفقًا لعدة شروط منها حصول الشاب على مؤهل متوسط أو عالِ، وتم تأهيل هؤلاء الشباب من خلال تنظيم دورة الرخصة الدولية لريادة الأعمال "IBDL" لمدة 5 أيام.

القليوبية

افتتح مشروع شارع 306 فرعا له في البر الشرقي لنهر النيل، بنهاية امتداد كورنيش النيل، بمنطقة الفيلات، مدينة بنها.

وتعد شركة أسواق مصر إكسبريس الذراع الإداري والتشغيلي لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، والمسئول عن تنفيذ مشروع (شارع 306) الذي يعد المشروع الرئيسي للشركة والذي تقرر إنشاؤه في جميع محافظات الجمهورية بهدف تجميع مشروعات دعم رواد الأعمال من الشباب في مجال خدمة تقديم الطعام وغيره من المجالات بصورة حضارية تتطابق والنظم العالمية.

ويعتبر ذلك المشروع إضافة حقيقية لاقتصادنا الوطنى سيترتب عليه فتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.