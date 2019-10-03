28 وحدة بيع ثابتة ومتحركة.. افتتاح مشروع شارع 306 للشباب بالدقي

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مع الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، مشروع شارع 306 للشباب بالدقي كأول مشروع لتشغيل الشباب بالمحافظة، بشارع وزارة الزراعة أمام متحف الزراعة، بحضور وزيري التنمية المحلية والإنتاج الحربي.

وأجرى الوزيران والمحافظ جولة على مشروعات الشباب واطلعوا على الأسعار وتناولوا بعض العينات من الأطعمة، وحيوا الشباب لمشاريعهم الناجحة، مؤكدين تقديم كل الدعم لهم.

وحضر الافتتاح أسامة الشافعي، رئيس شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة لصندوق تحيا مصر، التي نفذت المشروع، واللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، ونائب محافظ الجيزة الدكتورة لمياء عبد القادر، وعدد من مسؤولي المحافظة.

ويضم الموقع الجديد لشارع 306 بالدقي، 28 وحدة ثابتة ومتحركة عبارة عن منافذ لبيع المأكولات والمشروبات وعربات متحركة لبيع المثلجات، ويتوسط الوحدات مقاعد ملونة وشاشات عرض للاستمتاع بالجلوس وسط الأشجار، التي تتوسط المشروع.

كما أن الموقع مراقب بشكل كامل بكاميرات المراقبة، وبه كل التجهيزات سواء أنظمة مكافحة الحريق أو الأمن أو النظافة أو سيستم الدفع الإلكتروني، الذي يوفر عناءً كبيرًا على البائع والجمهور ويعمل على رقابة الأسعار بالمشروع ويمنع التعامل النقدي بداخله.

ويدفع الزائر ثمن المشروبات والمأكولات بغرف الكاشير، ويتم إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول برصيده والخصم منه مع كل عملية شراء داخل الموقع، من خلال أجهزة تابلت موزعة على الشباب بمنافذ البيع.

ويعتبر المكان خامس موقع لشارع 306 بعد افتتاح نماذج منه فى ألماظة بمصر الجديدة وآخر بالشيراتون وأيضًا فى المنصورة وطنطا، ومن المقرر افتتاح نماذج أخرى فى عدد من المحافظات، كما يجرى تجهيز مشروع آخر بحي العمرانية.