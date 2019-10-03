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التحقيق مع موظفتين فى "رى الشرقية" سرقتا 10 ملايين جنيه

التحقيق مع موظفتين فى "رى الشرقية" سرقتا 10 ملايين جنيه

دراسة: فيتامين "ج" يقي من تعفن الدم

دراسة: فيتامين "ج" يقي من تعفن الدم

تحويل 3500 أوتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى خلال 5 سنوات

تحويل 3500 أوتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى خلال 5 سنوات

عروض بريطانية لاستكشاف واستخراج الذهب فى مصر

عروض بريطانية لاستكشاف واستخراج الذهب فى مصر

غدا.. الانطلاق الرسمي لمهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

غدا.. الانطلاق الرسمي لمهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

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الرئيس يبحث مكافحة الإرهاب مع "الأعلى للقوات المسلحة"

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"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

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بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

بعد خفض أسعار الغاز للصناعات.. توقعات بتراجع أسعار الحديد 425 جنيها

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أستاذ قانون يكشف العقوبة المنتظرة لشاب غنى داخل مسجد ممسكا بالمصحف

أستاذ قانون يكشف العقوبة المنتظرة لشاب غنى داخل مسجد ممسكا بالمصحف

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