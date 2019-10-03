حضر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الاحتفالية الوطنية المجمعة التي نظمها مركز الإبداع الفني بدمنهور، اليوم، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي للمحافظة، وختام النشاط الصيفي، تحت عنوان "شباب مصر الأمل".

وقال المحافظ إننا نفتخر بتضحيات القوات المسلحة وما حققته من انتصارات في حرب أكتوبر 1973، موضحا أننا يجب الاستلهام من روح أكتوبر لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يخوض حربا واسعة في التطوير والتنمية في كل المجالات والقطاعات الخدمية.

شارك في الاحتفالية الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وأحمد درويش، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب وسط الدلتا الثقافي، ووكلاء وزارات التربية والتعليم والثقافة والتضامن وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة، واللواء أشرف عبدالسلام، مساعد مدير أمن البحيرة، والدكتورة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، ومحمد خميس رئيس مدينة دمنهور.

وافتتح المحافظ معرض لإنتاج الورش المقامة بمركز الإبداع خلال النشاط الصيفي تحت عنوان "شباب مصر الأمل"، الذي ضم أقسام للرسم الحر للأطفال والصلصال والبورتوريه والكروشيه والمنسوجات اليدوية واللوحات والأعمال الفنية التي جسدت البيئة البحراوية، إضافة إلى قسم خاص لمدرسة الأمل للصم والبكم ضم العديد من الأنشطة المتنوعة من المشغولات اليدوية والنسيجية.

ووزع المحافظ، شهادات تقدير على الطلبة المتفوقين والمتميزين خلال النشاط الصيفي، مشيدا بمستوى العروض الفنية المقدمة، مؤكدا أهمية تنمية الابتكارات والميول الفنية للطلاب، ودعمهم ورعايتهم، والعمل على دمجهم في المجتمع كمواهب مميزة وطاقات كبيرة والعمل على تحفيزهم.