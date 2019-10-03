أكد مصدر بمطار الغردقة الدولي لـ" الوطن"، مساء اليوم، أنه تم السيطرة على طائرة ركاب بولندية، بعد عودتها للهبوط الاضطراري لمطار الغردقة، بعد إقلاعها من المطار بعدة دقائق متجهة إلى وارسو، موضحا أنه لا توجد إصابات.

وشهد مطار الغردقة الدولي هبوطا اضطراريا مفاجئا مساء اليوم الخميس، لطائرة ركاب بولندية تقل 183 راكبا، بعد إقلاعها بعدة دقائق من طراز b738، وأن سبب الهبوط والعودة للمطار وجود مشكلة في الدائرة الكهربائية.

وفور تلقي البلاغ تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وإعلان الطوارئ، ولم تقع أي إصابات بين الركاب وتمت السيطرة على الموقف.