يُلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب، الاثنين المقبل، استجابة لدعوة رئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال، فيما كشفت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، أن «مدبولى» سيُعلن أمام الجلسة العامة عن عدد من الإجراءات الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب استعراض أهم إنجازات الحكومة خلال الفترة الماضية، وأبرز ملامح الأجندة التشريعية المقدمة للبرلمان.

وكانت الحكومة تقدمت للبرلمان بـ10 مشروعات قوانين، هى: «الإجراءات الضريبية الموحدة، تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تعديلات قانون إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية، تعديلات قانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، تعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة، تعديل بعض مواد قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، تعديل قانون القيد المركزى للأوراق المالية، تعديلات قانون نقابة المهندسين، وتعديلات قانون 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر».

من جانبه، أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لـ«الوطن»، أن الأولوية فى التشريعات المقرر مناقشتها بالبرلمان خاصة بالتشريعات ذات الصلة بالمواطن، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ بمناقشة قانون الضرائب الموحد، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فى السياق ذاته، تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اليوم، بأول استجواب فى دور الانعقاد الجديد، موجه لرئيس الحكومة، حول ضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية، وغياب متابعة وتنفيذ توصيات مجلس النواب، وقال «فؤاد»، لـ«الوطن»، إن ضعف معدلات ردود الوزراء خلال أدوار الانعقاد الأربعة أعاق تحقيق الدور الرقابى المنصوص عليه دستورياً، وهو ما يضر بالمهام الموكلة للنواب فى تناول القضايا ذات التأثير فى المجتمع.