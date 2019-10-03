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"مياه البحر الأحمر" تعلن الانتهاء من صيانة خط العين السخنة

"مياه البحر الأحمر" تعلن الانتهاء من صيانة خط العين السخنة

مايكروسوفت تستخدم الذكاء الاصطناعي لعلاج الشلل

مايكروسوفت تستخدم الذكاء الاصطناعي لعلاج الشلل

شابة متطوعة بمكافحة الإدمان: نصحح مفاهيم مغلوطة عن أنواعه المختلفة

شابة متطوعة بمكافحة الإدمان: نصحح مفاهيم مغلوطة عن أنواعه المختلفة

وكالة الطاقة الذرية تعقد مؤتمرا دوليا لمعالجة تغير المناخ بمشاركة مصر

وكالة الطاقة الذرية تعقد مؤتمرا دوليا لمعالجة تغير المناخ بمشاركة مصر

  محافظ كفر الشيخ يكلف بتشديد الرقابة على الأسواق والخدمات الصحية 

  محافظ كفر الشيخ يكلف بتشديد الرقابة على الأسواق والخدمات الصحية 

"مدينة أشباح".. بطولة ألعاب القوى تكشف انتكاسة أجواء قطر الرياضية

"مدينة أشباح".. بطولة ألعاب القوى تكشف انتكاسة أجواء قطر الرياضية

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عاجل.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة

عاجل.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة

"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

بعد خفض أسعار البنزين 25 قرشا.. تعرف على آلية تسعير المواد البترولية

بعد خفض أسعار البنزين 25 قرشا.. تعرف على آلية تسعير المواد البترولية

3 أرقام تشرح قرار خفض أسعار الغاز للمصانع: تراجعت بقيمة 2 دولار

3 أرقام تشرح قرار خفض أسعار الغاز للمصانع: تراجعت بقيمة 2 دولار

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

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