أكدت قيادات عمالية، أن إنشاء اتحاد جمركي كسوق عربية مشتركة، أفضل وسيلة لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية التي تسعى لتفكيك وتمزيق السوق العربية، لافتين إلى ضرورة الاهتمام وتبني ما طالب به الاتحاد العربي للعاملين بالصناعات الهندسية والميكانيكية والمعدنية، بإنشاء السوق المشتركة خلال مؤتمره المنعقد هذه الأيام بالقاهرة.

وقال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية، إنه في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية التي حققت نجاحا كبيرا، والتي تسعى لتفكيك وتمزيق السوق العربية، يجب مواجهة هذه المخططات من خلال الوحدة الاقتصادية.

وأضاف خالد الفقي، لـ"الوطن"، أنه يجب التأكيد على أنّ التحديات التي تواجه العالم اليوم من إرهاب وحصار واحتلال وهجرة وبطالة ونزوح تتطلب منا المزيد من التعاون والتحالف من أجل مواجهة تلك السياسات الرأسمالية المتوحشة التي تقود الكرة الأرضية إلى الدمار والضياع وخصوصاً الطبقة العاملة، مطالبًا صناع القرار في الوطن العربي والجامعة العربية بسرعة تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلاد العربية لمواجهة آثار التحديات المفروضة علينا من قبل التكتلات الاقتصادية العالمية.

وتابع: "يجب إنشاء سوق عربية مشتركة عبارة عن اتحاد جمركي، بالإضافة إلى حرية تحرك عناصر الإنتاج بين الدول دون عوائق ضريبية أو كمية، وتوحيد التشريعات والنظم والسياسات الاقتصادية الوطنية والخطط وتنسيق القطاعات الإنتاجية وتوحيد أسعار ورسوم المرافق، وإقامة هيئة قضائية عليا مشتركة".

عماد حمدى: يجب تبني برامج تدريب مشتركة لتحقيق أهداف التنمية

فيما أكد الكيميائي، عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بالعمل العربي المُشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددًا على أهمية تبني برامج تدريب لتعزيز الوحدة والعمل المشترك مع كافة الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة ووضع الرؤية وإعداد البرامج وتحديد الأهداف وإيجاد فرص العمل اللائق وتفكيك الاشتباك بين التطور الاقتصادي والاجتماعي.