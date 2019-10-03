أشارت مصادر طبية عراقية، إلى ارتفاع حصيلة الاحتجاجات في العراق، إلى 31 قتيلا، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم، دون أن تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وشهد العراق اليوم الأكثر دموية منذ انطلاق الاحتجاجات المطلبية، أمس الأول الثلاثاء خلال المواجهات العنيفة غير المسبوقة بين المحتجين والقوات الأمنية، وانطلاقاً من بغداد، ثاني العواصم المكتظة بالسكان في العالم العربي، امتدت المظاهرات التي تطالب برحيل "الفاسدين" وتأمين فرص عمل للشباب لتطال معظم المدن الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وتدخلت مدرعات القوات الخاصة في بغداد، اليوم، لصد الحشود، فيما أطلقت القوات الأمنية على الأرض الرصاص الحي الذي ارتد على متظاهرين نقلهم رفاقهم بالتوك توك.