أعلنت السلطات العراقية فرض حظر تجوال في محافظة ذي قار جنوب البلاد، في اليوم الثاني للاحتجاجات التي تجتاح مناطق متفرقة منها العاصمة "بغداد"، ونقلت وكالة الأنباء العراقية، دعوة محافظ ذي قار إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

من جانبها، أشارت مصادر لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إلى مشاركة قوات مكافحة الإرهاب القوات الأمنية في إحكام السيطرة على مدينة الناصرية، في محافظة ذي قار. وكشفت "سكاي نيوز"، أن المتظاهرين اقتحموا مبنى محافظة ذي قار، التي تعج بالاحتجاجات على خلفية المطالب بمواجهة الفساد وتحسين ظروف المعيشة ووقف التدخل الأجنبي في الشأن العراقي.

إلا أن وسائل إعلام عراقية أشارت لاحقا إلى أن قوات الأمن استعادت السيطرة على مبنى المحافظة، وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن متظاهرين اثنين في مدينة الناصرية، اليومالأربعاء، مما يرفع حصيلة القتلى إلى 5 منذ بدء الاحتجاجات، أمس الثلاثاء.