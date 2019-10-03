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"حواس": السادات كان يعتاد الجلوس في استراحة بالأهرامات للتأمل

"حواس": السادات كان يعتاد الجلوس في استراحة بالأهرامات للتأمل

بعد خفض أسعار الوقود.. تحول المشهد أمام محطات البنزين ليلة الخميس

بعد خفض أسعار الوقود.. تحول المشهد أمام محطات البنزين ليلة الخميس

زاهي حواس يرد بالأدلة على "المخرفين": الفضائيون ليسوا بناة أبي الهول

زاهي حواس يرد بالأدلة على "المخرفين": الفضائيون ليسوا بناة أبي الهول

"السياحة الثقافية": مصر الرابعة عالميا في مؤشر "تنافسية السفر"

"السياحة الثقافية": مصر الرابعة عالميا في مؤشر "تنافسية السفر"

واشنطن تصادق على بيع أوكرانيا صواريخ تحدث عنها ترامب وزيلينسكي

واشنطن تصادق على بيع أوكرانيا صواريخ تحدث عنها ترامب وزيلينسكي

جدل في تونس حول عقد مع مجموعات ضغط دولية لصالح القروي

جدل في تونس حول عقد مع مجموعات ضغط دولية لصالح القروي

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عاجل.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة

"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

خبراء يوضحون آلية تسعير المحروقات الجديدة بعد خفض أسعار البنزين

خبراء يوضحون آلية تسعير المحروقات الجديدة بعد خفض أسعار البنزين

3 أرقام تشرح قرار خفض أسعار الغاز للمصانع: تراجعت بقيمة 2 دولار

3 أرقام تشرح قرار خفض أسعار الغاز للمصانع: تراجعت بقيمة 2 دولار

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

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