قال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم، إن كوبا يمكنها دوما التعويل والاعتماد على مساعدة روسيا لها، مضيفا - خلال لقائه بالرئيس الكوبي الكوبي ميجيل دياس كانيل - "نرى هنا التنمية والتطور وديناميكية كذلك. الشعب الكوبي يعمل على بناء كوبا الحديثة، وأريد التأكيد بشكل مباشر، أنه بإمكانه (الشعب الكوبي) على الدوام، التعويل على روسيا الاتحادية في هذا العمل البناء"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار - في وقت سابق - إلى أن توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، هو أساس البرنامج المشترك للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني في الأعوام 2012-2020، وأنه يجري وضع مشاريع كبيرة في مجالات الصناعة والتقنيات العالية والطاقة والطيران المدني والطب وصناعة الأدوية والفضاء بأهداف سلمية.

وتعتبر العلاقات بين روسيا وكوبا، علاقات قوية وتاريخية، مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي والتنسيق في مجال السياسة الدولية، على صعيد الأمم المتحدة وفي القضايا الدولية الملحة.