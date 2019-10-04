قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه قد تم إرسال إنسان آلي لداخل "الهرم خوفو" بالحجرة الثالثة واكتشف سر مقولة العرب: "الإنسان بيخاف من الزمن والزمن بيخاف من الأهرامات من عظمة الأهرامات".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدى رزق على فضائية "صدى البلد"، أنه وبعد إدخال الإنسان الآلي إلى الحجرة الشمالية الثانية: "بعد 20 متر لقينا الفاتحة بتحود والإنسان الآلي الألماني معرفش يحود، وودناه للفتحة الجانبية بعد 60 متر وقف قدام باب من النحاس"، موضحا أن مكتشفي "ناشيونال جيوجرافيك" قد قدموا له إنسان آلي للبحث ما وراء الأبواب المغلقة بداخل الأهرامات: "عملناها على الهواء قدام العالم كله وكله كان بيشوف ده".

وأكد عالم المصريات، أن حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو مازالت موجودة بداخل الهرم.