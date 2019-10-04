استهدف قصف مدفعي، أمس الخميس، مركزا طبيا في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا ما أدى إلى توقفه عن العمل وإصابة سبعة أشخاص بجروح، وذكرت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" البريطانية غير الحكومية، أن نيرانا مدفعية استهدفت الجناح الجنوبي لمرفق صحي تُقدّم له الدعم في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب، وقالت إن بين الجرحى طبيبا، من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن القصف.

وأوضحت "سيف ذي تشيلدرن" في بيان أن "المركز الصحي في معرة النعمان كان يؤمن خدمات لـ300 ألف شخص يعيشون في المنطقة، مع نحو 200 زائر يوميا، ويقدّم مساعدة يحتاج إليها بشدة مئات الأطفال وعائلاتهم"، مشيرة إلى أنّ البنية التحتية باتت خارج الخدمة حاليا، في وقت لم يتضح بعد حجم الأضرار.

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة أمجد يمين "مرة أخرى يدفع المدنيون ثمن نزاع طويل ومميت"، مضيفا: "كانت المنطقة هادئة نسبيا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وكان السكان المهجرون قد بدأوا بالعودة. لكنّ هذا (القصف) يُمكن أن يجعلهم الآن يغادرون مرة أخرى".

من جهته، أشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، أمس الخميس إلى أنّ القوات السورية، شنت قصفا مدفعيا على معرة النعمان، من دون أن يُسفر ذلك عن أضرار.

وأثر عملية عسكرية بدأتها في نهاية أبريل الماضي، سيطرت القوات السورية، بدعم روسي الشهر الماضي على بلدات وقرى عدة في شمال حماة وريف إدلب الجنوبي. وبعد أسابيع من قصف عنيف سقط ضحيته مئات المدنيين، يسري في إدلب منذ نهاية أغسطس الماضي، اتفاق هدنة لا يخلو من الانتهاكات.