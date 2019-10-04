قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة لا تبدى حتى الآن استعدادا لتشكيل قوام وصيغة مجلس الأعمال الروسي الأمريكي، مشيرا إلى أنه يمكن عقد اجتماع المجلس خلال وقت قريب في حال توفرت الإرادة السياسية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن ريابكوف قوله - خلال زيارته إلى العاصمة الكوبية "هافانا" - "للأسف، قوام مجلس الأعمال لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي، وهناك، بحسب ما أعلم، خيارات مختلفة، إلا أن الزملاء الأمريكيين لا يبدون استعدادا مبادلا لتشكيل قوام المجلس، وتقرير صيغته ومستواه التمثيل"، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على الإرادة السياسية، وكشف ريابكوف، أن نائب الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي اوبراين وجهت له دعوة لزيارة روسيا، وسيتم بحث الموعد المحدد لاحقا

وساءت العلاقات بين البلدين، بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس عام 2014، وكذلك الاتهامات الموجه لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 ، وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف أن روسيا تؤيد مطالب كوبا برفع الحصار الاقتصادي الأمريكي عنها، مؤكدا على أن البلدين سيواصلان تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وقال - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أمس الخميس - إن بلاده "تعارض بشكل قاطع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا. ونؤيد تأييدا كاملا مطالب كوبا العادلة بشأن رفع هذا الحصار".

وأشار ميدفيديف، إلى أن محاولات الضغط الاقتصادي على كوبا وروسيا لن تنجح في تحقيق أي شيء، واصفا في الوقت ذاته كوبا بأنها "حليف مهم" لموسكو في أمريكا اللاتينية، وأكد رئيس الوزراء الروسي - الموجود حاليا في كوبا - استعداد الشركات الروسية لتحديث مختلف قطاعات الصناعة والاقتصاد في كوبا، وأن الحكومة الروسية ستساعدها في ذلك.