أعلنت قناة "ON E" عرض فيلم "الممر"، في ذكرى انتصار 6 أكتوبر، يوم الأحد المقبل حصريًا على شاشاتها في الساعة العاشرة مساءً، احتفالًا بالذكرى المجيدة، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر.

تعرض قناتا "ON E" و"DMC" فيلم الممر بمناسبة احتفالات ذكرى أكتوبر، فتعرض قناة "أون" الفيلم يومي 6 و12 أكتوبر، بينما تعرض "DMC" الفيلم يومي 11 و15 أكتوبر.

"الممر" من بطولة الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.