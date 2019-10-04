تستعرض "الوطن" أسعار السمك في الأسواق، اليوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، وجاءت أسعار السمك مثل البلطي والبوري والماكريل والجمبري، كالتالي:

الكابوريا

وصل سعر الكابوريا إلى 140 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 150 إلى 200 جنيه للكيلو.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض

وصل سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو.

سمك الثعابين

وصل سعر كيلو سمك الثعابين إلى 170 جنيهًا.

سمك بلطي

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 35 إلى 40 جنيهًا.

سمك بوري

تراوح سعر السمك البوري بين 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سمك بربون

وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 100 إلى 500 جنيه للكيلو بحسب الحجم.