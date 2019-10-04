سعد الصغير: أنا مش مطرب.. بغني عشان أكل العيش

قال الفنان الشعبي سعد الصغير، إنه من هواه سماع أغاني أحمد عدوية وعبد الباسط حمودة في كاسيت السيارة، مضيفًا: "بحب أسمع المواويل بتاعتهم أوي مش بعرف أعمل زيهم، عندهم إمكانيات كبيرة جدا"، موضحًا أنه يّحب سماع أغاني شيرين عبد الوهاب بسبب كلماتها، وإليسا بسبب الألحان الجميلة، وأنغام من أجل الطرب.

وأضاف خلال حواره في برنامج "ON SET"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامية شيرين حمدي: "إحنا مش بتوع طرب، إحنا ناس مؤديين وبناكل عيش، الشعب المصري بيحب الصراحة في الكلام وخاصة كلام الأغاني، ممكن الواحد يقول كلام يعيط، بس لو مش طالع من القلب الناس بتعرف".

وتابع: "أنا مش مطرب وباكل عيش، لازم نصارح نفسنا، المطرب لازم يكون دارس".