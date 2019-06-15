أيدت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، اليوم، الحكم الصادر في ابريل الماضي، بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، لإدانته بالتهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه، كضرائب على أعماله الفنية، وجاء حكم التأييد بعد رفض الاستئناف المقدم من المطرب المتهم. ‌

وأسندت النيابة للصغير، تهم التهرب وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات "القاهرة والنَّاس، mbc، سيجما للإعلام، النهار، والسبكي للإنتاج الفني"، فضلا عن عدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى، وقررت إحالته للمحاكمة الجنائية، حيث صدر حكم أول درجة، في أبريل الماضي، بالحبس لمدة سنة واحدة، قبل أن تؤيده المحكمة الأعلى، اليوم.