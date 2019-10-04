صور.. نائب محافظ البحر الأحمر في زيارة ليلية مفاجئة لمستشفى الغردقة

أجرت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، زيارة مفاجئة لمستشفى الغردقة العام، يرافقها دكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

تفقدت عطية عددًا من أقسامها للاطمئنان على حسن وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين وحسن معاملتهم واستقبالهم.

تابعت عطية سير الأعمال بالمستشفى والتأكد من توفير الإدارة بها للخدمات الطبية اللازمة للمرضى واستمعت خلال الجولة للمواطنين لمعرفة رأيهم في الخدمات المقدمة ومتابعة أداء المستشفى لواجبه.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد القصوى بدءا من اليوم الجمعة، وذلك بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية بنطاق المحافظة إلى الدرجة القصوى، استعدادا لاستقبال الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وشكلت "صحة البحر الأحمر" غرفة عمليات رئيسية في ديوان برئاسة وكيل وزارة الصحة لتلقي أي شكاوى أو إخطارات، ومتابعة الموقف على مدار الساعة، بجانب التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات وزارة الصحة.