صور.. نائب محافظ البحر الأحمر في زيارة ليلية مفاجئة لمستشفى الغردقة

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بارتولدي فرنسي نحت "تمثال الحرية".. اقترحه لمصر أولا ثم أهداه لأمريكا

بارتولدي فرنسي نحت "تمثال الحرية".. اقترحه لمصر أولا ثم أهداه لأمريكا

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خبراء يوضحون آلية تسعير المحروقات الجديدة بعد خفض أسعار البنزين

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