تحدث عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، عن ذكريات بعض الرؤساء مع أهرامات الجيزة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

كارتر والسادات وزيارات متعددة للأهرامات

وقال الدكتور زاهي حواس، إن جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، زار منطقة الأهرامات بصحبة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وزار الأهرامات مرة أخرى بعد نهاية فترته الرئاسية.

وأثنى حواس، على الرئيس الراحل أنور السادات، مشيرًا إلى أنه كان لديه "كارزمة فظيعة وشموخ"، موضحًا أنه كان يأتي كثيرا إلى استراحته الموجودة في منطقة الأهرامات من أجل التأمل، وكان يقود سيارته بنفسه، مؤكدا أن السادات كان عبقريا ويعمل من أجل مصر.

وكشف وزير الآثار الأسبق، أن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي ديفيد روكفلر قام بزيارة منطقة الأهرامات بصحبة أسرته، وعندما عرف السادات بتلك الزيارة جاء إليه وصافحه وأبلغه أنه ينتظره لمقابلته في المساء وذلك من أجل العمل لمصلحة مصر.

أوباما زار الأهرامات وحواس رفض ركوبه الجمل

وأوضح حواس أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال زيارته لمنطقة الأهرامات تم تجهيز جمل حتى يتنزه به في منطقة الأثرية وأنه رفض أن يركب أوباما الجمل حتى لا يتم نسيان الزيارة والحديث أن مصر بلد الجمال، موضحا أن أوباما أول رئيس أمريكي يتجول داخل الهرم الأكبر.

وأشار حواس إلى أن أوباما سأل عن موضع دفن الملكات المصريات داخل الهرم، لافتًا إلى أن الموقف الطريف الذي تعرض له أوباما أنه شاهد صورة داخل الأهرامات تشبهه بشكل كبير "الوش بالودان صورة طبق الأصل من أوباما ومن غير ما أتكلم لف شاف الصورة وقالي يا دكتور حواس أنا شبه الراجل ده".

أجمل زيارة للأهرامات كانت زيارة الأميرة ديانا

وكشف الدكتور زاهي حواس، أن أجمل زيارة له في الأهرامات الأميرة الراحلة ديانا، وجمالها هادي وذكائها غير عادي، مشيرا إلى أنها حضرت لزيارة الأهرامات بعدما اطلعت على المعلومات الخاصة بالأهرامات وقرأت عنها كثيرًا، لافتا إلى أنها اصطحبت معها مصورا أمريكيا لالتقاط صور لها من الأهرامات لافتًا إلى أنه التقط معها 36 صورة.

وأثنى حواس على الأميرة ديانا ووصفها بأنها كانت "بنت موت"، مشيرًا إلى أنه قال إنه لا يوجد مثلها في الدنيا وعندما توفيت حزن عليها للغاية وبكى على رحيلها.