مصر وطاجيكستان تتفقان على عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خسرو ناظري، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان.

وبحث الجانبان، ترتيبات انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي يرأسها عن الجانب المصري، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن الجانب الطاجيكي، وزير التنمية والاقتصاد والتجارة، حيث تقرر عقد اللجنة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل في القاهرة.

وتطرق اللقاء، لسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستثمار الإمكانات التي تتمتع بها كلتا الدولتين لتعزيز التعاون الاقتصادي وسبل تعزيز الاستثمارات بينهما، وزيادة استثمارات طاجيكستان في مصر.

وأشادت الوزيرة، بالعلاقات والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، مؤكدة اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها في عدد من المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد منتدى استثماري بين البلدين، وما يتضمنه من لقاءات لرجال الأعمال في مصر وطاجيكستان لبحث الدخول في مشروعات مشتركة.

وأكد النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان، على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر في ضوء التقارب التاريخي والثقافي للشعبين المصري والطاجيكي والمصالح المتبادلة وما تمثله مصر من دولة محورية في المنطقة، موضحا أنه تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة في تعزيز هذه العلاقات، مشيرا إلى حرص بلاده على زيادة استثماراتها في مصر خاصة في المجالات التي تستثمر فيها حاليا مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات والسياحة.