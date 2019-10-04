"التضامن": صرف ما يزيد عن 50% من معاشات أكتوبر خلال ثلاثة أيام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف ما يزيد عن 50% من إجمالى المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر، المحولة على منافذ صرف صندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد، اعتبارا من الأول من أكتوبر من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، ومكاتب البريد وكذلك البنوك، بمناسبة أعياد أكتوبر.

وأوضحت اللجنة المُشكّلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف، أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى عصر أمس الخميس الثالث من شهر أكتوبر بلغت 3 ملايين و795 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب من 5 مليارات و943 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 551 ألف حركة صرف بقيمة مليار و11 مليون جنيه، وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلى ATM مليون و244 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية مليار و542 مليون جنيه، بالإضافة الى مليوني حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليارات و390 مليون جنيه.

يذكر أن إجمالي ما تم تحويله على البنوك بلغ 4 مليارات و37 مليون جنيه يتم صرفها إلى مليون و61 ألف قائم بالصرف، وهو ما يعد أحد أهم أسباب ارتفاع عدد القائمين بالصرف.