تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع الحجاز والممتد بأحياء مصر الجديدة والنزهة، والذي تقوم به مديرية الطرق والكباري بالمحافظة، في إطار خطة المحافظة؛ لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية المرجوة.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق ورئيس حي مصر الجديدة بسرعة رفع القضبان، وكذلك رفع تراكمات ومخلفات الحفر أولا بأول، والتنسيق مع الإدارة المركزية للإنارة لرفع أعمدة الإنارة المخلوعة، وصيانتها ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات إنارة مزدوجة حديثة لتكثيف أعمال الإنارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره.

وأكد المحافظ أن شارع الحجاز يعد محورا مروريا مهما شرق القاهرة، وأن أعمال التطوير الجارية تمتد لنحو 5 كيلومترات بدءَا من شارع الميرغني وحتى تقاطعه مع شارع عبد الحميد بدوي مرورا بميادين المحكمة وهليوبوليس وميدان الحجاز، وتشمل رفع قضبان الترام وتوسعة الشارع بعرض 15 م للحارة، مع إنشاء جزيرة وسطى وتجميلها بأحواض زهور بعرض 4 أمتار، مع تغيير كامل للأرصفة طبقا للمقاييس الفنية الحديثة.