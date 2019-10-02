قال الدكتور هاني يونس، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه يجري الآن إنشاء 9 مدن من الجيل الرابع في صعيد مصر بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن ما يميز هذه المدن هي الطفرة الذكية مثل استخدام الطاقة الشمسية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة، وبناء المدن على أحدث مستوى من المدن العالمية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أنه جرى تقسيم مشروع بناء 9 مدن جيل رابع في صعيد مصر إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى مدينة توشكى الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، وسيجري افتتاحها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو 2020 المرحلة الأولى منها، حيث تتضمن هذه المدن وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، ووحدات إسكان اجتماعي.

وتابع: "سيكون هناك مشروعات خدمية للمواطنين اللي هيسكنوا المدن دي، ولأول مرة جرى تخصيص 10% من هذه مساحة المدن الجديدة للأنشطة الصناعية والحرفية، لنخلق فرص عمل لسكان هذه المدن".