شنت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، هجوما على قناة الجزيرة، عقب استضافتها، نائب أمين عام حزب الله.

وقالت: "قناة الجزيرة تستضيف نائب أمين عام حزب الله في مقابلة تكشف عن مستوى العار والخزي، الذي وصلت إليه سياسات قطر.. الجزيرة هي الناطق الرسمي والمتحدث الحصري لأطماع إيران في المنطقة، ولا أستطيع أن أُخفي الشماتة في مستوى الانحطاط والعار والخزي الذي وصلت إليه الجزيرة وهي تسلّم نفسها طواعية لإيران وميليشياتها وأذرعها الإرهابية لكي تصول وتجول في عقول العرب وتبرر هجوم إيران على أرامكو.. إنّه الذل الذي وصلت إليه سياسات قطر حينما تخلت عن محيطها العربي".

وأضافت الكعبي، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، "لا أستطيع أن أخفي شماتتي في قناة الجزيرة وهي تصرخ وتنادي وتستغيث وتتهم إدارة تويتر، بسبب اختفاء هاشتاج مسيء للسعودية أو مصر أو الإمارات... لا أستطيع أن أخفي الشماتة والخبر الرئيسي للجزيرة هو: أين اختفى الترند الإخواني؟؟".

وتابعت: "مقابلة قناة الجزيرة لنائب أمين عام حزب الله أدعوكم لمتابعة اللقاء لتعلموا كيف أصبحت إيران قابضة على عنق الجزيرة والسياسة القطرية.. كيف تستثمر إيران السياسة القطرية لكي تهاجم السعودية والإمارات ولكي تبرر سياسة إيران في تهديد أمن المنطقة بكل وقاحة وتعنت، ولا أستطيع أن أُخفي الشماتة في قناة الجزيرة وهي عاجزة عن تغطية ثورة الشعب العراقي ضد نظام التبعية الإيران، الذي جعل شعب دولة من أغنى دول العالم يئن تحت غطاء الفقر والأمية والفساد المالي وتجارة الأعضاء والأسلحة والمخدرات.. إيران قابضة على عنق السياسة القطرية مانعة إياها من التحرك".

واستكملت الكعبي: "قناة الجزيرة ومنظمات حقوق الإنسان ما زالوا واقفين عند موت خاشقجي المتاجرة بقضية وفاته من أجل التأليب ضد السعودية الجزيرة والمنظمات المدفوعة المواقف لا تتحدث عن جرائم إيران في العراق.. منتهى الخزي والعار لا سقف لأكاذيبهم ولّا قاع لسقوطهم".