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"الوطن" تنشر أسباب "مؤبد بديع" في قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون

"الوطن" تنشر أسباب "مؤبد بديع" في قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون

"التضامن" تنفي إيقاف منحة الزواج بـ"التأمينات الجديد".. وتوضح شروط صرفها

"التضامن" تنفي إيقاف منحة الزواج بـ"التأمينات الجديد".. وتوضح شروط صرفها

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"التضامن": صرف ما يزيد عن 50% من معاشات أكتوبر خلال ثلاثة أيام

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مصرع طفل غرقا بمياه ترعة في كفر الشيخ

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العقول المدبرة لـ "الجزيرة": خلايا مدمرة داخل مقرات القناة في 50 دولة

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