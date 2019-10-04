قررت وزارة التعليم العالي تشكيل الجمعية العمومية الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، بعضوية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، لدوره القيادي البارز وإسهاماته في تطوير وإثراء منظومة التعليم العالي.

جاءت الجمعية بعضوية عددا من رؤساء الجامعات المصرية، وممثلي الوزارات، والهيئات الوطنية المعنية، مع عدد من الشخصيات الوطنية البارزة في مجال التربية والثقافة والعلوم، لتوحيد الجهود بما يتفق مع استراتيجية الدولة.

جدير بالذكر، أن اللجنة هي حلقة للاتصال بين منظمة اليونسكو وبين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وتهتم باعتماد المشروعات التي تتم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسسكو".