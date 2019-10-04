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"الشباب والرياضة" تنظم ملتقى توظيف 16 أكتوبر.. إليك التفاصيل

"الشباب والرياضة" تنظم ملتقى توظيف 16 أكتوبر.. إليك التفاصيل

مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم فحص طلبات تقنين أراضي الدولة

مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم فحص طلبات تقنين أراضي الدولة

"سيلفي بوت".. الروبوت المصور المحترف الأول في العالم

"سيلفي بوت".. الروبوت المصور المحترف الأول في العالم

الخميس.. انطلاق الدورة الـ11 لمهرجان موسيقى الجاز في القاهرة

الخميس.. انطلاق الدورة الـ11 لمهرجان موسيقى الجاز في القاهرة

موسكو تستدعي السفير الإيراني لبحث ملابسات اعتقال صحفية روسية

موسكو تستدعي السفير الإيراني لبحث ملابسات اعتقال صحفية روسية

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