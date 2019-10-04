السيطرة على حريق إندلع بسطح أحد المنازل بأسيوط

تمكن فريق قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط من السيطرة على حريق نشب بسطح أحد العقارات بشارع سوق الغلة بحي غرب أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورقسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بأحد العقارات بشارع سوق الغلة بحي غرب أسيوط دائرة القسم.

وبالانتقال والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق عبارة عن تجمع كمية كبيرة من الخشب فوق سطح العقار، وجرى إطفائه، بواسطة قوات الحماية المدنية والإطفاء دون خسائر فب الأرواح أو إصابات.

وحرر المحضر اللازم وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.