تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل أحد المنازل بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، أثر حدوث ماس كهربائي وأتت النيران على جميع محتويات الشقة دون خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا بوجود حريق داخل إحدى الشقق السكنية بقرية أجهور التابعة لمدينة طوخ، وانتقل النقيب عمر رجب مدير الحماية المدنية بطوخ، والعميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، وجرى الدفع بـ4 سيارات من اجمهور الكبرى وترسا والسيطرة على الحريق، فيما أتت النيران على جميع محتويات الشقة بالكامل، أوضحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالشقة.

من جانبه أمر محمد خيري رئيس مدينة طوخ، بتشكيل لجنة من إدارة الأزمات والكوارث بمجلس المدينة، لفحص أسباب الحريق وبحث الحالة الاجتماعية للمواطن بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.