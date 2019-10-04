أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على طرح إجمالي 19787 وحدة بالإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بوجه بحري ومدن القناة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة.

شروط حجز وحدات الإعلان الثاني عشر بالإسكان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم طرح الوحدات بنفس الشروط الخاصة بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء أكانت في حوزته أو باعها أو آلت إليه من الغير، أو استفاد من قرض تعاوني إسكاني لإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على الوحدات التي تطرحها الدولة.

لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً وإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية.

يحظى على المتقدم التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات، قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد على 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.